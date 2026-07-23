Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș a anunțat duminică, 19 iulie, trecerea în neființă a istoricului Blaga Mihoc (1943–2026), personalitate care și-a dedicat viața cercetării, muzeografiei și promovării patrimoniului istoric al Maramureșului. Vestea dispariției sale a fost primită cu profundă tristețe de foștii colegi, care îl descriu drept un profesionist desăvârșit, un cercetător pasionat, profesor universitar, publicist și, mai presus de toate, un om de o aleasă valoare.

Un emoționant mesaj de rămas-bun a fost transmis de muzeograful Lucia Pop, care și-a amintit de începuturile colaborării cu Blaga Mihoc. Cei doi s-au cunoscut în perioada în care aceasta era proaspătă absolventă a Facultății de Istorie și Filosofie din Cluj-Napoca, iar el activa deja ca muzeograf la Muzeul Județean Maramureș. Ulterior, în 1976, au devenit colegi de instituție, moment în care Lucia Pop a preluat de la acesta colecțiile de istorie modernă și experiența acumulată în ani de cercetare.

Între anii 1968 și 1972, Blaga Mihoc a coordonat amenajarea muzeelor memoriale dedicate unor personalități marcante ale Maramureșului, Vasile Lucaciu și George Pop de Băsești. Activitatea sa a presupus identificarea și constituirea colecțiilor memoriale, precum și organizarea muzeelor din Șișești și Băsești, într-o perioadă în care contextul politic făcea astfel de demersuri deosebit de dificile. Lucia Pop mărturisește că Blaga Mihoc a fost cel care a inițiat-o în tainele muzeografiei și că i-a rămas recunoscătoare pentru tot ceea ce a învățat de la el de-a lungul anilor.

„Sunt cuprinsă de tristețe și copleșită de amintiri. Dumnezeu să te odihnească în pace și liniște!”, este mesajul transmis de aceasta în memoria fostului său coleg și prieten.

Prin activitatea sa desfășurată în domeniul muzeografiei și cercetării istorice, Blaga Mihoc a contribuit la conservarea și valorificarea patrimoniului cultural al Maramureșului, lăsând în urmă o moștenire importantă pentru generațiile viitoare de istorici și muzeografi.