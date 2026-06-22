Astăzi a fost semnat de către Ministerul Transporturilor orinul prin care sunt aprobați indicatorii tehnico-economici ai investiției pentru reconstrucția podului peste râul Săsar și modernizarea sectorului aferent de pe strada Europa. Este pasul care garantează finanțarea și permite intrarea proiectului în procedura de licitație.

Gabriel Zetea, președintele CJ Maramureș: „Pentru Baia Mare dărâmarea podului peste Săsar a fost o ruptură între cartiere, un blocaj pentru mii de oameni care mergeau zilnic la muncă, la școală sau acasă. Atunci am ales să nu căutăm scuze și să nu așteptăm ani de zile după soluții. Împreună cu primarul municipiului Baia Mare, Doru Ioan Dăncuș am mers la București, am discutat cu conducerea CNAIR și a Ministerului Transporturilor, am găsit varianta podului provizoriu adus din Polonia și am redat acest traseu în circulație în mai puțin de trei luni de zile. Astăzi facem următorul pas: trecem de la soluția temporară la cea definitivă”.

Valoarea totală aprobată a investiției este de aproximativ 32,4 milioane lei. Din această sumă, peste 21 milioane lei reprezintă lucrările efective de construcție a noului pod. Restul fondurilor sunt prevăzute pentru exproprieri, utilități, cheltuieli conexe și situații neprevăzute.

Săptămâna viitoare, proiectul va intra în procedura de licitație. Se estimează o perioadă de aproximativ 3 luni pentru finalizarea procedurii de achiziție și semnarea contractului.