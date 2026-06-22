AS PHP Iadăra și CS Rapid Satu Nou de Sus au încheiat la egalitate, scor 1-1 (0-0), partida restantă din etapa a 16-a a Ligii 5 Elite Maramureș, disputată duminică, 21 iunie, pe baza sportivă din Mireșu Mare.

Meciul, care a pus punct oficial sezonului 2025/2026, s-a desfășurat în condiții dificile, la o temperatură de aproximativ 33 de grade Celsius. Căldura puternică și-a pus amprenta asupra ritmului jocului, iar prima repriză a fost una echilibrată, cu puține ocazii de poartă și fără goluri.

După pauză, oaspeții au început mai bine și și-au creat câteva situații importante de a deschide scorul, însă fără succes. Gazdele au profitat de una dintre puținele oportunități clare și au trecut în avantaj în minutul 58. Arbitrul a acordat o lovitură de pedeapsă după un fault asupra lui Viorel Rezmiveș, iar Daniel Leșe a transformat fără emoții pentru 1-0. Bucuria celor de la Iadăra a durat însă doar zece minute. În minutul 68, Marian Tămășan a egalat pentru CS Rapid Satu Nou de Sus cu un șut frumos de la aproximativ 16 metri, stabilind totodată și scorul final al întâlnirii.

Astfel, cele două formații își încheie sezonul cu o remiză care reflectă echilibrul din teren, într-un meci disputat mai degrabă pentru onoare decât pentru clasament.

Partida a fost transmisă în direct pe canalul de YouTube al lui Vasile Terec.