Pentru îndrăgita interpretă de muzică populară Maria Mihali, anul acesta va rămâne unul de neuitat. După ani de muncă, sacrificii și drumuri nesfârșite între Maramureș și București, artista a trăit unul dintre cele mai emoționante momente din viața sa: absolvirea Universitatea Națională de Muzică din București.

În spatele fotografiei în care apare îmbrăcată în robă și cu toca pe cap se ascunde o poveste despre ambiție, perseverență și dorința de a nu renunța niciodată la visurile sale. Deși agenda artistică a fost una încărcată, Maria Mihali a găsit puterea de a îmbina scena și studiul, demonstrând că succesul se construiește cu răbdare și multă determinare.

Pentru artista care poartă cu mândrie cântecul și tradițiile Maramureșului în întreaga țară, această diplomă reprezintă mai mult decât încheierea unor studii. Este o victorie personală, un nou început și încă o dovadă că fiecare pas făcut cu sufletul aduce, la timpul său, răsplata meritată.

Mesajul transmis de artistă spune totul despre emoția acestei zile: „S-a scris în cartea vieții mele și această zi!”

Câteodată, cele mai frumoase aplauze nu vin de pe scenă, ci din împlinirea unor vise pentru care ai luptat în tăcere. Iar pentru Maria Mihali, ziua absolvirii va rămâne, fără îndoială, una dintre cele mai prețioase file din propria poveste.