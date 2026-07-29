La trei luni de la aducerea în România, cei patru elani din Parcul Natural Vânători Neamț s-au adaptat bine noului habitat, anunță Romsilva.

Exemplarele, aduse din Germania, Franța și Elveția, fac parte din prima etapă a unui proiect care urmărește reintroducerea elanului în fauna României, specie dispărută de pe teritoriul țării în urmă cu peste două secole.

„Elanii din Parcul Natural Vânători Neamț se acomodează din ce în ce mai bine cu mediul înconjurător, la trei luni după ce au fost aduși în țara noastră”, au transmis oficialii Romsilva, pe pagina de Facebook.

Patru exemplare de elani, un mascul și trei femele, provenind din centre specializate din Germania, Franța și Elveția, au sosit la finalul lunii aprilie în Parcul Natural Vânători Neamț, administrat de Romsilva.

„Aceste exemplare au fost selectate riguros, pentru a asigura o aclimatizare optimă în noul areal, și se află în carantină timp de 30 de zile, sub atenta supraveghere a specialiștilor Romsilva”, a mai precizat regia.