Nivelul Dunării este scăzut, fără a se observa ca situația să se îmbunătățească în curând. Navigația este îngreunată, navele de marfă sunt nevoite să reducă încărcătura barjelor, ceea ce crește considerabil costurile transportului fluvial, iar ambarcațiunile de agrement, pe anumite sectoare ale fluviului, nu mai pot ieși din locurile de acostare.

Hidrologii nu sunt optimiști în privința unei creșteri apropiate a nivelului Dunării. Acest lucru înseamnă mai puțină apă pentru hidrocentrala Porțile de Fier I, care produce deja doar o treime din cantitatea obișnuită de energie electrică, dar și mai puțină apă pentru irigații și pentru menținerea fondului piscicol, precum și pentru supraviețuirea speciilor de plante și animale ale căror habitate se află în fluviu sau în vecinătatea acestuia.

În Serbia, situația este cea mai dificilă pe sectorul superior al Dunării, ceea ce începe să semene cu problemele pe care nivelul scăzut al apelor le provoacă în Germania, Austria, Croația și Ungaria.

În Germania, unde 80% din transportul fluvial se desfășoară pe Rin, producția industrială este afectată deoarece navele pot transporta cantități mult mai mici de marfă, iar în Ungaria, din cauza nivelului scăzut al Dunării, mai multe vase de croazieră de lux au fost obligate să ancoreze la nord de Budapesta.

La Bezdan, unde fluviul intră în Serbia, nivelul apei a ajuns la un minus foarte scăzut de 122 de centimetri, apropiindu-se de minimele istorice înregistrate la această stație hidrometrică.

Căpitanii trebuie să țină cont de pescajul navelor lor, iar directorul companiei de transport naval „YU Agent” din Bezdan, Branko Savić, a explicat pentru Radio Televiziunea Voivodinei că reducerea încărcăturii barjelor face ca transportul să-și piardă rentabilitatea economică.

La aproximativ 30 de kilometri în aval, la Apatin, directoarea întreprinderii publice „Dunavska obala”, Ljiljana Krec, atrage atenția că este afectată și navigația sportivă și de agrement, pe care încearcă să o mențină în colaborare cu asociația locală a pescarilor.

O situație similară este și la Novi Sad. Nivelul Dunării este de minus 38 de centimetri și, până la sfârșitul săptămânii, va mai scădea cu aproximativ 20 de centimetri.