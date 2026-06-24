INFORMARE METEOROLOGICĂ. Interval de valabilitate: 24 iunie, ora 10.00 – 25 iunie, ora 21.00. Fenomene vizate: vreme călduroasă, caniculă și disconfort termic.

Vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor, izolat caniculară (joi, 25 iunie) în cele vestice, iar disconfortul termic va fi ridicat mai ales în zonele de câmpie din vestul și sudul țării. Maximele termice vor fi cuprinse între 25 și 35 de grade, cu cele mai mici valori în depresiuni și în zonele cu instabilitate atmosferică accentuată, iar cele mai mari în vestul și nord-vestul țării.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN. Interval de valabilitate: 24 iunie, intervalul orar 12.00 – 21.00.

Fenomene vizate: temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic accentuat. Zone afectate: Crișana, nordul Banatului, Maramureș, nordul și nord-vestul Transilvaniei.

Miercuri (24 iunie), în Crișana, nordul Banatului, Maramureș, nordul și nord-vestul Transilvaniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Maximele termice vor fi de 30…35 de grade.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN. Interval de valabilitate: 25 iunie, intervalul orar 12.00 – 21.00. Fenomene vizate: temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic accentuat.



Joi (25 iunie) în Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei, sudul și estul Moldovei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată. Maximele termice vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade, cu cele mai mari valori în vest și nord-vest, unde izolat va fi caniculă. Disconfortul termic va fi accentuat în zonele de câmpie, unde indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și depăși ușor pragul critic de 80 de unități.