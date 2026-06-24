Reprezentanții Vital anunță întreruperea furnizării apei potabile miercuri, 24 iunie, până la ora 15.00, pe str. Bogdan Vodă nr. 5 , 5 A, din cauza unei avarii la rețeaua de apă cauzată de lucrările efectuate la modernizarea rețelei de canalizare str. Bogdan Vodă.

De asemenea, nu vor avea apă la robinete până la ora 12.00 băimărenii de pe str. Petofi Șandor, de la nr. 63 la 82 A pentru lucrări de reparații la rețeaua publică de alimentare cu apă.

Echipele de intervenție sunt la fața locului, pentru remedierea situației și reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp.