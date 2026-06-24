În perioada 23–24 iunie, se desfășoară un exercițiu de simulare a producerii unor inundații în bazinele hidrografice Sălăuța, din județul Bistrița-Năsăud, și Lăpuș, din județul Maramureș.

Scopul exercițiului este verificarea modului de funcționare a fluxului informațional meteorologic și hidrologic privind avertizarea și alarmarea populației, precum și a colaborării dintre toate structurile implicate în gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații. Totodată, este evaluat modul în care administrațiile publice locale cunosc și aplică procedurile de management al riscului la inundații.

Pentru desfășurarea exercițiului au fost luate în calcul mai multe scenarii, printre care:

depășirea pragurilor critice de precipitații, sub formă de averse, pe fondul unui sol deja saturat cu apă în bazinele hidrografice Sălăuța și Lăpuș;

manifestarea unor fenomene meteorologice severe, caracterizate prin intensificări ale vântului cu aspect de vijelie, descărcări electrice și grindină;

atingerea și depășirea cotelor de inundație (cod portocaliu) pe râurile Sălăuța, la stațiile hidrometrice Romuli și Salva, Telcișor la Telciu, Suciu la Suciu de Jos, precum și pe râul Lăpuș, la stația hidrometrică Răzoare;

atingerea și depășirea cotelor de pericol (cod roșu) pe râul Sălăuța, la stația hidrometrică Salva, și pe râul Lăpuș, la stația hidrometrică Lăpușel, inclusiv apariția scurgerilor de pe versanți.

De asemenea, în cadrul exercițiului sunt simulate depășiri ale cotelor de pericol la toate stațiile hidrometrice incluse în scenariul de lucru.

La finalul activității va fi întocmit un raport care va cuprinde concluziile rezultate în urma exercițiului, măsurile necesare pentru remedierea eventualelor deficiențe constatate, termenele și responsabilitățile aferente, precum și propuneri pentru îmbunătățirea managementului situațiilor de urgență generate de inundații.