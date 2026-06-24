Copiii sunt invitați să petreacă o parte din vacanța de vară într-un mod educativ, creativ și distractiv, în cadrul „Atelierelor de Vacanță la Muzeu”, organizate de Muzeul Satului din Baia Mare.

Timp de două săptămâni, participanții vor avea ocazia să descopere meșteșuguri tradiționale, să își dezvolte creativitatea și îndemânarea și să învețe lucruri noi prin activități practice și interactive. Programul cuprinde ateliere de preparare a bucatelor tradiționale, fotografie, modelaj în lut, cusături și meșteșuguri populare, cioplit în lemn, precum și activități dedicate siguranței copiilor.

În parteneriat cu Inspectoratul de Jandarmi Județean „Pintea Viteazul” Maramureș și Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș – Biroul Siguranța Școlară, copiii vor participa la sesiuni de informare și prevenire privind comportamentul responsabil, siguranța personală și combaterea fenomenului de bullying.

Atelierele sunt destinate copiilor cu vârste cuprinse între 7 și 14 ani și se vor desfășura în perioada 13 – 24 iulie 2026, de luni până joi, între orele 09:00 și 12:00.

Programul este împărțit în două serii:

• Seria I: 13 – 16 iulie 2026;

• Seria a II-a: 20 – 23 iulie 2026.

Taxa de participare este de 200 de lei pentru fiecare copil, pentru o serie.

Înscrierile se fac la secretariatul instituției, la numărul de telefon 0262 276 895, de luni până vineri, între orele 08:00 și 16:00.

Organizatorii atrag atenția că numărul locurilor este limitat și îi invită pe părinți să își înscrie copiii din timp pentru a le oferi o vacanță plină de experiențe frumoase, învățare și prietenii noi.