În seara zilei de 24 iunie, în Sighetu Marmației s-a petrecut o tragedie fără margini: un tânăr în vârstă de 18 ani a murit înecat în râul Iza în timp ce se afla la scăldat.

Acesta s-ar fi aflat la scăldat împreună cu un alt prieten. Conform spuselor prietenului său (martor) tânărul înecat nu ar fi știut să înoate prea bine și ar fi fost tras sub apă de curenți într-o plisă a râului Iza, de unde nu a mai ieșit la suprafață.

Prietenul său ar fi încercat să îl scoată din apă, însă nu a reușit, solicitând ulterior ajutor autorităților. Tragedia s-ar fi petrecut în zona Parcului Dendrologic. Râul Iza nu este unul adânc sau cu debit mare, tocmai de aceea cazurile de înec sunt destul de rare. Nu se știe dacă tinerii ar fi consumat alcool sau alte substanțe înainte de a intra în râu la scăldat.

La fața locului au intervenit pompierii sigheteni, care l-au scos din apă pe tânăr inconștient și în stop cardio-respirator. Operațiunea ar fi durat cca o jumătate de oră, pompierii fiind asistați și de către localnici.