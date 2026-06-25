În perioada 23- 24 iunie a.c., polițiștii Biroului de Siguranță Școlară din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș au desfășurat activități preventive și educative în cadrul a două tabere de vară organizate în Municipiul Baia Mare și localitatea Oncești.

În cadrul celor două tabere au participat peste 50 de copii, atât din județul Maramureș cât și din alte județele din țară, ocazie cu care s-au desfășurat activități interactive pentru siguranța acestora.

SCOPUL?

Înțelegerea importanței respectării regulilor, formarea unor deprinderi corecte, contribuind astfel la creșterea gradului de siguranță a celor mici.

Copiii au participat la activități pe tematică rutieră, învățând despre comportamentul corect în calitate de pietoni, bicicliști sau pasageri, pentru prevenirea accidentelor și creșterea siguranței rutiere.

Polițiștii își vor continua misiunea pe toată perioada vacanței de vară și reamintesc cetățenilor că formarea unui comportament responsabil încă din copilărie reprezintă baza unei societăți sigure.

Bucurați-vă de vacanță, dar în siguranță!