Municipiul Baia Mare informează cetățenii că au fost aprobate mai multe măsuri privind restricțiile de circulație solicitate de SC INSTGAZ SRL pentru lucrări la rețeaua de gaz de pe raza orașului. Astfel, s-au decis următoarele:

– prelungirea termenului de execuție a lucrărilor pentru străzile Traian Vuia, Victoriei/Independenței, Trandafirilor, Grigore Ureche, până în 31 iulie. Termenul inițial a fost 30 iunie;

– instituirea de restricții de circulație pe banda 1 (sens de mers spre Tăuții Măgherăuș), pentru perioada 24 iunie -10 iulie. Lucrările vor fi executate pe timpul nopții, în intervalul orar 21:00 – 4:00. Circulația se va desfășura alternativ, pe o singură bandă, fiind dirijată prin semaforizare.