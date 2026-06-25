Miercuri, 24 iunie a.c. în jurul orei 14.00, polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Fărcașa au oprit pentru control, în localitatea Sălsig, un autoturism.

Polițiștii au identificat la volanul acestuia un tânăr de 21 de ani, din localitate.

În urma verificărilor efectuate în bazele de date a reieșit faptul că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. De asemenea, polițiștii au constatat faptul că, plăcuța cu număr de înmatriculare montată în partea din față a autoturismului, nu îi aparține.

Polițiștii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunilor de conducerea unui vehicul pe drumurile publice fără a deține permis de conducere și punerea în circulație sau conducerea unui vehicul pe drumurile publice cu număr fals de înmatriculare.

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În aceeași zi, în jurul orei orei 20.50, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sighetu Marmației-Biroul Rutier au oprit pentru control un autoturism care circula pe strada Gheorghe Șincai, din municipiu.

La volanul autoturismului a fost identificat un tânăr de 26 de ani.

În urma verificărilor efectuate a reieșit faptul că tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Totodată în cazul autovehiculului, polițiștii au stabilit că nu are încheiată o asigurare de răspundere civilă auto. De asemenea, autoturismul avea înmatricularea suspendata ca urmare a netranscrierii dreptului de proprietate.

Polițiștii continuă cercetările.