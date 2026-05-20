Lucrări de reparații asfaltice sunt desfășurate în aceste zile pe Drumul Național DN 1C, între km 114 și km 116, în zona localității Valea Chioarului.

Intervențiile vizează refacerea stratului de uzură și îmbunătățirea condițiilor de circulație pe unul dintre cele mai tranzitate sectoare de drum din județul Maramureș. Echipele de muncitori acționează cu utilaje specifice pentru frezarea carosabilului deteriorat și turnarea unui nou strat de asfalt.

Pe durata lucrărilor, circulația rutieră se desfășoară alternativ, dirijată prin semnalizare temporară și, în anumite

Lucrările fac parte din programul de întreținere periodică a infrastructurii rutiere și au ca scop creșterea siguranței și a confortului participanților la trafic pe acest sector de drum din județul Maramureș.