ANM a ermis o INFORMARE METEOROLOGICĂ pentru intervalul 20 mai, ora 10.00 – 23 mai, ora 10.00. Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, cantități de apă însemnate, intensificări ale vântului.

În intervalul menționat, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în special în jumătatea de est a țării, ce se va manifesta prin averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat de peste 40…50 l/mp.

Vântul va avea intensificări temporare în regiunile estice, iar joi și vineri și în vestul și centrul teritoriului. Vor fi viteze în general de 45…55 km/h, iar în zona montană înaltă de 60…90 km/h.