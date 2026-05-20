Sâmbătă, 23 mai, la Șumuleu Ciuc se desfășoară tradiționalul pelerinaj de Rusaliile Catolice, considerat a fi cel mai mare din Europa.

Ca în fiecare an, mulți pelerini nu folosesc ruta obișnuită pentru a ajunge la altarul în aer liber, ci urcă spre locul slujbei pe un deal abrupt denumit și Drumul Crucii. Pe acest deal se află 14 cruci care simbolizează locurile unde Iisus s-a oprit pe Golgota.

Pelerinajul de la Șumuleu Ciuc are o istorie de peste 450 de ani, în centrul său fiind statuia făcătoare de minuni a Fecioarei Maria, aflată în Biserica franciscană. Perioada pelerinajului se întinde pe mai multe zile în perioada 22–25 mai.

În acest an oratorul (predicatorul festiv) va fi János Székely , episcopul diecezei de Szombathely (Ungaria).

Vineri (22 mai)

18:00 – Sfânta Liturghie de deschidere la Biserica de Pelerinaj, urmată de priveghere de noapte.

Sâmbătă (23 mai)

De la 5:30 – Spovezi și împărtășanie continuă în curtea Mănăstirii Franciscane

7:00 și 8:00 – Sfânta Liturghie

10:30 – Pornirea procesiunii

12:30 – Liturghie solemnă la Altarul Hármashalom

18:00 – Sfânta Liturghie

Priveghere de noapte

Duminică (24 mai)

7:00 și 8:00 – Sfânta Liturghie

10:30 – Liturghie solemnă

Spovezi și împărtășanie continuă

18:00 – Sfânta Liturghie

Luni (25 mai)

Sfânta Liturghie la 8:00, 10:30 și 18:00

Marți (26 mai)

Sărbătoarea Sfântului Anton – Sfânta Liturghie la 8:00, 10:30 și 18:00