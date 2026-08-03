Astăzi, 3 august, în jurul orei 03.00, în timp ce desfășurau activități specifice de supraveghere și control al traficului rutier, polițiștii Serviciului Rutier au efectuat semnalul regulamentar de oprire unui autoturism care se deplasa pe bulevardul Regele Mihai I.

Conducătorul autoturismului, un tânăr de 27 de ani, nu s-ar fi conformat semnalului regulamentar de oprire, motiv pentru care polițiștii au procedat la urmărirea acestuia.

Tânărul a fost depistat ulterior, iar polițiștii au procedat la testarea sa cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o concentrație de 1,05 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Acesta a fost condus la o unitate medicală în vederea prelevării de mostre biologice pentru stabilirea alcoolemiei.

În cauză, polițiștii efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, iar sub supravegherea procurorului de caz continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-au produs faptele.