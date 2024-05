Am depășit perioada de precampanie, în care, pe de-o parte, evenimente de mare ștaif au fost organizate din banul public, lăsând proasta impresie că politicul e pe banca de rezerve și nu intervine. Iar pe de altă parte, sindrofii publice organizate doar pentru contextul de a oferi o eugenie și o bere în schimbul votului prostimii! Fiecare cu ce poate și pentru cine se zbate! Am ajuns în perioada de campanie și i-am regăsit pe toți, indiferent de coloratura politică, uniți sub semnul crucii! Ceea ce e minunat! Fără a instiga spre cruciadă, Maramureșul este un loc în care credința are o putere mare și oamenii trăiesc cu frica lui Dumnezeu!

Nu e prima dată când vorbim în articolele noastre de „coțăielile” din bisericile județului nostru. A devenit ceva aproape normal ca duminică de duminică și în fiecare zi de sărbătoare, candidații să dea buzna în biserici, unii mimând o smerenie, alții căscând în gura mare fără nici o jenă sau bun-simț.

Însă ieri un candidat la Consiliul Județean Maramureș a jucat o carte pe care nu ne așteptam s-o joace cineva. Candidatul a criticat vehement abordarea politicienilor, dar și a prelaților care permit realizarea campaniilor electorale în fața Sfântului Altar. Mihai Ropan, de el fiind vorba, din postura de candidat la Consiliul Județean Maramureș din partea Partidului Național Conservator Român, a transmis un mesaj foarte clar: Fără politică în biserică!

„Să poarte sutană!” – a fost remarca ironică făcută de Mihai Ropan, pentru politicienii care-și fac campania în biserici.