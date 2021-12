În seara de duminică, 5 decembrie, la ora 20.15, polițiștii din Vișeu de Sus au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la producerea unui accident rutier pe D.N. 18, în localitatea Moisei.

Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul că un autoturism condus de către un tânăr de 23 de ani din Borșa, într-o curbă, a intrat pe sensul opus de mers, unde a lovit un zid din beton, după care a fost proiectat într-un autoturism condus din sens opus de către un tânăr de 23 ani din Vișeu de Sus.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, într-un caz rezultatul fiind zero, iar în cel de-al doilea caz, rezultatul a fost de 1,21 mg/l alcool pur în aerul expirat

În urma impactului, conducătorul auto aflat sub influența alcoolului a suferit vătămări corporale și a fost transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale și pentru recoltarea mostrelor biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a constatat faptul că tânărul aflat la volan sub influența alcoolului nu este posesor de permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar autoturismul condus de acesta avea plăcuțe cu numere de înmatriculare false.

În cauză, polițiștii efectuează cercetări cu privire la săvârșirea infracțiunilor de vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul neînmatriculat, conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.