La data de 16 octombrie a.c., în jurul orei 17.20, polițiștii din Baia Mare au fost sesizați prin SNUAU 112, de către un bărbat, agent de pază al unui supermarket, cu privire la faptul că din incinta magazinului ar fi fost sustrase mai multe bunuri.

Cu ocazia deplasării la fața locului, polițiștii au identificat un tânăr de 21 de ani, bănuit de comiterea faptei.

Din verificările efectuate, polițiștii au stabilit faptul că acesta ar fi pătruns în incinta supermarketului, ar fi sustras mai multe produse alimentare, după care a trecut de casa de marcat, fără a achita contravaloarea lor.

Prejudiciul, în valoare de 6.500 de lei, a fost recuperat în totalitate.

Tânărul bănuit de comiterea faptei a fost condus la sediul poliției, în vederea continuării cercetărilor.

În cauză, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat, cercetările fiind efectuate în continuare sub supravegherea procurorului de caz.