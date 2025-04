„Avem multe planuri pentru viitor. Primul proiect pentru care chiar am finalizat faza de achiziţie este tot pentru Breb şi tot în ceea ce priveşte turismul. Noi, autorităţile locale, ne-am gândit şi am depus un proiect foarte frumos, zic eu, că-mi place să mă laud, prin care în mijlocul satului Breb vom face un aşa-numit târg al meşterilor populari. Deci, vom face nişte clădiri de lemn, specifice, cu parcări, cu tot, unde meşterii populari – Brebul are foarte mulţi meşteri, începând de la femeile care cos celebrele cămăşi maramureşene, pe care sigur aţi avut ocazia să le vedeţi – şi atunci noi ne-am gândit să le organizăm un loc anume, pentru că altfel, vedeţi, trebuie să mergem să-l vizităm pe Petric (Ioan Petric, meşter popular care sculptează în lemn – n. r.) la el acasă, unde are atelierul. Le pregătim un loc special, tradiţional, unde meşterii or să vină să expună produsele şi să facă ateliere de lucru, să se vadă pe viu cum lucrează. Asta am gândit şi din fericire am reuşit proiectul, am semnat contractul de finanţare”, a afirmat Oanea, în cadrul unui eveniment de promovare a zonei Maramureşului.

Finanţarea noului proiect se ridică la 100.000 de euro şi completează proiectul de restaurare şi conservare a celor 12 case din lemn din Breb.

„Proiectul nu e prea mare, e doar 100.000 de euro, dar e de ajuns pentru că, v-am spus, facem construcţiile din lemn tradiţionale – şi anexele (…). Proiectul e frumos şi mai avem multe şi pentru comuna Ocna-Şugatag, localitatea de reşedinţă, cum se spune, care e staţiune de interes naţional, singura staţiune balneoclimaterică din Maramureş şi atunci îmbinăm proiectele şi în domeniul balneoclimateric, având resursa aia minunată, apa sărată, şi resursa – cum îmi place mie să spun – cea mai importantă în Breb, oamenii”, a susţinut primarul.

În ceea ce priveşte proiectul de reabilitare a caselor din lemn din Breb, acesta a început în 2023 şi a vizat alocarea unei sume de 60.000 de euro pentru fiecare gospodărie veche de peste 80 de ani prinsă în programul de reabilitare, inclusiv fosta casă parohială. Gospodăriile au fost introduse în proiectul de finanţare „Patrimoniul vernacular al satului Breb”, derulat de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene.

„Cu sprijinul Consiliului Judeţean, în 2023 am demarat primul proiect din ţară privind conservarea şi reabilitarea a 12 gospodării din lemn. A fost un proiect prin fonduri europene şi prima localitate din România aleasă pentru a fi implementat acest proiect a fost Breb. Este un proiect foarte frumos, prin care 12 locuinţe sau gospodării, la unele e doar casă de locuit, altele cuprind şi anexele, sunt reabilitate pentru a fi vizibile pentru turişti. Au fost alocate 60.000 de euro pentru fiecare. Proiectul a fost realizat de Consiliul Judeţean, Primăria Ocna-Şugatag şi Ordinul Arhitecţilor Filiala Nord-Vest. Fiecare casă a avut proiectant şi arhitect separat, fiecare casă are specificul ei, în urma reproiectării sau soluţiei tehnice are alte elemente şi fiecare casă a fost 60.000 de euro. La unele a ajuns, la altele nu. Acum aşteptăm finalizarea lui ca acei turişti care ne vizitează să poată să vadă casele care, la sfârşitul realizării proiectului, vor arăta aşa cum au arătat casele bunicilor noştri, vor păstra acele elemente tradiţionale de lemn. Proiectul are termen de finalizare 2025, sfârşitul anului, şi, din ceea ce s-a realizat până acum, este perfect realizabil acest lucru”, a dat asigurări edilul.

Acesta a adăugat că firma care execută lucrările la cele 12 case este specializată în reabilitări de construcţii vechi şi biserici.

Casele care vor fi reabilitate sau restaurate din satul Breb sunt situate la numerele 13, 26 – fosta casa parohială (datând în anul 1904), 176, 182, 198, 254, 295, 323, 374B, 407, 417 şi 429. Prima variantă de proiect a inclus reabilitarea a 8 case, însă, în urma consultării Ordinului Arhitecţilor Filiala Nord-Vest şi Primăriei Ocna Şugatag, în proiect au fost adăugate încă patru case ţărăneşti.

La rândul său, managerul destinaţiei de ecoturism Eco Maramureş, Edit Pop, a precizat că Breb este un sat autentic, un sat micuţ, cu 380 de gospodării şi 931 de localnici.

„Dar acest sat este oarecum foarte favorizat din perspectiva aşezării lui într-un spaţiu extraordinar de frumos. Să ştiţi că avem 12 sate în destinaţia Eco Maramureş, dar niciunul dintre ele nu este de o asemenea frumuseţe şi nu putem să găsim toate ingredientele la un loc care poate să facă un turist fericit. Aici, dacă turistul vine în Breb, poate să stea trei zile liniştit. Trei zile aş aloca eu pentru o experienţă completă în Breb, în care poţi să descoperi la pas viaţa adevărată la ţară, poţi să vezi oamenii muncind la câmp, poţi să vezi animalele în ogradă, poţi să vezi animalele în jurul satului, poţi să-ţi laşi copiii să se zbenguie, să zburde, nu este la drumul mare.

Sunt multe uliţe foarte frumoase, sunt casele de lemn, arhitectura tradiţională care este păstrată şi care renaşte în acest sat şi datorită turismului, pentru că aceste case vechi au fost demontate de la locurile lor iniţiale, poate la zeci de kilometri depărtare, din alte sate, sau chiar casele de lemn de aici, de-ale localnicilor, au fost transformate în locaţii de cazare autentice, în care turistul poate chiar să trăiască, să simtă, efectiv să experimenteze ce înseamnă să trăieşti într-o casă de lemn. Pentru că aceste case de lemn au viaţa lor. Ele respiră altfel, vara sunt răcoroase, iarna sunt călduroase. Este un parfum de epocă, este un parfum de autenticitate, de realitate a vieţii unui sat cum în foarte puţine locuri se mai găseşte în momentul de faţă. Fiecare locuitor al Brebului încearcă să-şi găsească locul în această poveste de turism care se dezvoltă în sat”, a spus Edit Pop.

În Breb există peste 60 de spaţii de cazare autorizate de Ministerul Turismului.

Proiectul „Patrimoniul vernacular al satului Breb” se ridică la 5,11 milioane de lei, finanţat prin Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă – PNRR – şi fonduri proprii ale judeţului Maramureş. Valoarea contribuţiei comunitare a proiectului este de 3,42 milioane de lei.

Contractul de finanţare a proiectului a fost semnat în luna octombrie a anului 2022.

Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism (ANAT), Consiliul Judeţean Maramureş şi Visit Maramureş au organizat „Redescoperă Maramureşul”, un eveniment de promovare a zonei.