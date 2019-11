Incredibilul s-a produs!

Deși Pro-România a refuzat în chip official să voteze Guvernul PNL, mai mulți parlamentari Pro, alcătuind Unitatea SRI mobilă (au trecut de la PSD și ALDE la Pro și acum vor trece la PNL), sub conducerea de mult deconspiratului Mihai Tudose, premierul care umbla public peste tot cu chestia aia în gură, au spart frontul și partidul și au votat pentru Guvernul Meu Doi. Deși le-au fost alături și cîțiva parlamentari PSD, dintre cei recrutați de SRI din rîndul muncitorilor manuali, imaginea a fost cea a unui Pro România care face parte, peste voința lui Victor Ponta din noua coaliție majoritară, scrie Ion Cristoiu pe blogul său.

Desigur, noii cîntăreți la cobză ai mandolinistului Ludovic Orban, cu Traian Băsescu în frunte, pun trecerea Guvernului pe seama marelui om politic, pînă mai ieri, pentru aceeași cîntăreți, o zdreanță.

În realitate, Guvernul a fost investit, sfidînd matematica parlamentară, în urma Operațiunii, initiate de Generalii din Camarila cu epoleți de la Cotroceni :

Klaus Iohannis – președinte din primul tur.

Cum se explică această strădanie a Serviciilor pentru a realiza incredibilul?

De 30 de ani, de cînd urmăresc prezidențialele și nu numai ca alegător, dar și ca Istoric al clipei, știu că tot ceea se întîmplă în spațiul românesc în perioadele de campanie stă sub semnul confruntării electorale. Desigur, nu s-a ajuns pînă acolo încît și venirea iernii să depindă de confruntarea electorală. După cît de tari sînt generalii din Sistemul instituțiilor de forță de la noi, nu exclud posibilitatea ca la un moment dat venirea iernii să fie amînată pentru mai mult timp, deoarece Președintele, Jupînul Sistemului, ar avea de cîștigat din asta.

Și perioada premergătoare primului tur al prezidențialelor din 2019 are drept notă definitorie explicarea multor momente de pe scena publică prin punerea în aplicare a unor strategii electorale.

În cel de-al treilea mandat al lui Traian Băsescu, pentru că așa putem semnifica primul mandat de președinte al lui Klaus Iohannis, Sistemul și-a exersat în fine puterea dobîndită sub fostul președinte.

Prin urmare, prezidențialele din acest an sînt dominate de Operațiunea Klaus Iohannis – cîștigător din primul tur. Nu e vorba de declararea ca președinte după primul tur, deoarece prezența nu poate fi atît de mare încît să asigure peste 50% din cei înscriși pe listele de alegători. E vorba de obținerea unui scor de peste 50% din cei care s-au prezentat. Propaganda prin presa ofițerilor acoperiți, dar și prin purtătorii prezidențiali de mesaje, ar consta în înfățișarea lui Klaus Iohannis drept învingător din primul tur. La o posibilă obiecție a unora, se va preciza că doar o chichiță constituțională a împiedicat transformarea scorului de peste 50% în proclamarea drept președinte din chiar primul tur.

Momentul de luni, 4 noiembrie 2019, din Parlament trebuie judecat din acest punct de vedere.

Din cîte se vede, în această campanie, Klaus Iohannis și-a ales drept temă electorală prezentarea sa drept cel care luptă pentru a pune capăt celor 30 de ani de dominare a României de către PSD. Acești 30 de ani sînt identificați și ca 30 de ani de comunism în România. Datele minime, elementare, de Istorie, dezvălui falsitatea deplină a acestor aserțiuni:

PSD n-a fost tot timpul la Guvernare. Între 1996 și 2000, PSD a fost în Opoziție. A fost în Opoziție și după 2004.

PSD nu e un partid comunist. Dimpotrivă, e un partid al îmbogățiților pe seama statului. E greu de crezut că un baron local al PSD ar avea vreo legătură cu un regim care contestă proprietatea, în condițiile în care el e ditamai proprietarul.

Aceasta e realitatea istorică. Percepția unei părți a electoratului, poreclit și de Dreapta, e însă alta. Deoarece Dreapta a fost dezastruoasă la guvernare și mai ales deoarece Dreapta e divizată, lipsită de un partid puternic, percepția electoratului de Dreapta ar fi că timp de 30 de ani PSD a fost la guvernare.

Un sondaj recent a pus electoratului de Dreapta întrebarea:

Sînteți de acord cu următoarele afirmații:

„Din cauza guvernărilor PSD România nu s-a dezvoltat mai mult în ultimii 30 de ani.

Comunismul nu va fi cu adevărat învins în România decît cînd PSD nu va mai exista.”

Cu prima afirmație au fost de acord 62%.

Cu a doua, 52%.

