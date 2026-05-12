Atmosfera satului de altădată va prinde din nou viață în Maramureș, odată cu prima ediție a evenimentului „Danț la Șură”, organizat în prag de Rusalii, la Asuaju de Sus. Sub îndemnul „De Rusalii, tătă lumea-i la Nana-n Deal!”, organizatorii îi invită pe iubitorii de folclor și tradiții să îmbrace hainele populare și să ia parte la o adevărată sărbătoare câmpenească.

Evenimentul va avea loc în data de 31 mai 2026, începând cu ora 16:00, la locația „La Nana-n Deal” din Asuaju de Sus, unde participanții vor avea parte de muzică tradițională, joc și voie bună.

Pe scenă vor urca membrii Ansamblul Folcloric Național „Transilvania”, alături de artiști îndrăgiți ai Maramureșului, care promit să ofere un spectacol autentic, în spiritul tradițiilor locale.

„Scoateți zestrea din lădoi, pregătiți cămeșile cele mândre și baticurile că ieșim la danț!”, este mesajul transmis de organizatori celor care doresc să retrăiască farmecul petrecerilor tradiționale de odinioară.

Organizatorii spun că „Danț la Șură” își propune să devină o tradiție dedicată păstrării și promovării folclorului maramureșean, într-un cadru autentic și apropiat de spiritul satului românesc.

Pentru informații suplimentare și rezervări, cei interesați pot suna la numerele: 0749 951 468 sau 0744 762 070.