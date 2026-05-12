Cursurile se vor desfășura în fiecare joi, de la ora 18:00, la sediul Cercetașii Maramureșului de pe Bulevardul Traian nr. 1 din Baia Mare, într-un spațiu care promite să transforme muzica într-un nou mod de a lega prietenii și experiențe de neuitat. Inițiativa este destinată atât începătorilor, cât și celor care vor să își dezvolte abilitățile muzicale într-un cadru relaxat și organizat.

Răzvan Pașca, cunoscut publicului ca solist al trupei Remakers și laureat al concursului „Vocea României”, are un parcurs artistic și educațional complex. A absolvit Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare, Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca și Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din cadrul Universitatea Babeș-Bolyai. Din 2013 este solist vocal la Teatrul Municipal Baia Mare și dirijor al corului bărbătesc din Vălenii Șomcutei.

Organizatorii spun că proiectul își propune să aducă muzica mai aproape de copii și să creeze momente speciale în taberele și activitățile cercetășești. Pentru cei care nu dețin o chitară, organizația oferă sprijin și consultanță prin partenerii de la DOCOM, care au pregătit reduceri dedicate participanților.

Înscrierile sunt deschise până în 30 mai, iar cei interesați îl pot contacta pe coordonatorul proiectului, Ianis Anghel, la numărul de telefon menționat de organizatori.

„Să descoperim împreună bucuria muzicii!”, este mesajul transmis de Cercetașii Maramureșului către viitorii cursanți.