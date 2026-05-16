Cu doar un litru de motorină, sportivii Aeroclubului Teritorial „Alexandru Papană” Baia Mare au reușit un zbor impresionant: aproximativ 400 de kilometri parcurși și peste 6 ore petrecute în aer.

Performanța a fost realizată după o lansare la aproximativ 250 de metri altitudine, moment din care începe adevărata provocare pentru piloții de planor: identificarea și exploatarea curenților termici pentru a transforma o lansare scurtă într-un zbor de lungă durată și distanță.



Reprezentanții aeroclubului subliniază că dificultatea este și mai mare în cazul lansărilor la mosor, unde altitudinea inițială este limitată, iar succesul depinde de experiența, răbdarea și abilitatea pilotului de a valorifica fiecare curent ascendent.

Rezultatul obținut este unul dintre exemplele reușitelor din ultimele zile, mai mulți sportivi reușind să profite de condițiile meteorologice favorabile pentru a efectua zboruri performante.

Totodată, reprezentanții aeroclubului au transmis mulțumiri și mosoristului, cel care asigură lansarea planoarelor în condiții de siguranță și contribuie esențial la începutul fiecărui zbor.