Pasionații de tenis de masă din comuna Fărcașa sunt invitați să participe la un turneu dedicat atât amatorilor, cât și jucătorilor experimentați. Competiția va avea loc sâmbătă, 11 iulie, începând cu ora 10:00, în sala de sport de lângă Școala din Fărcașa.

Turneul se va desfășura la proba de simplu, iar participarea este deschisă tuturor locuitorilor comunei, indiferent de vârstă sau nivel de pregătire.

Participanții sunt încurajați să vină cu propria paletă de tenis de masă, însă organizatorii vor pune la dispoziție și câteva palete de rezervă. De asemenea, este necesară încălțăminte sport pentru interior și, bineînțeles, multă energie și spirit de fair-play.

Pentru o bună organizare a competiției, înscrierile se fac până la data de 9 iulie, la numărul de telefon 0741 947 492.

Organizatorii îi așteaptă pe toți cei care doresc să petreacă o zi activă, să socializeze și să promoveze mișcarea prin sport în cadrul comunității locale.