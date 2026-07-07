Platformele chinezești de comerț online Shein și Temu, intens utilizate de milioane de clienți români, sunt vizate de un nou val de controverse majore după ce o serie de analize de laborator au declanșat alerte serioase privind siguranța articolelor vestimentare din oferta lor.

Investigațiile detaliate, demarate de asociațiile de protecție a consumatorilor și de organismele de control din diverse state, relevă că un procent semnificativ din produsele testate conțin compuși chimici periculoși, interziși pe piața comunitară sau aflați în concentrații care încalcă grav limitele legale impuse în Europa.

Haine toxice pe Shein și Temu Potrivit testelor citate în presa internațională, aproape șapte din zece produse analizate nu au trecut verificările de siguranță. În unele articole au fost identificate metale grele, precum plumbul și cadmiul, dar și formaldehidă, o substanță folosită uneori în procesarea textilelor pentru a preveni șifonarea și mucegăirea în timpul transportului. Problema nu vizează toate produsele vândute pe aceste platforme, însă rezultatele au atras atenția autorităților europene și a organizațiilor pentru protecția consumatorilor.

Printre substanțele raportate în unele articole analizate se numără:

Plumb – metal greu asociat cu efecte toxice asupra organismului.

Cadmiu – utilizat uneori în pigmenți și accesorii metalice.

Formaldehidă – poate provoca iritații ale pielii și ale căilor respiratorii.

Ftalați – compuși chimici folosiți la anumite materiale plastice și imprimeuri.

În Uniunea Europeană, utilizarea acestor substanțe este strict reglementată prin regulamentul REACH, iar depășirea limitelor admise poate duce la retragerea produselor de pe piață.

Specialiștii avertizează că expunerea repetată la anumite substanțe chimice din textile poate provoca:

iritații și mâncărimi ale pielii;

reacții alergice;

dermatite de contact;

iritații ale ochilor și căilor respiratorii;

disconfort accentuat în cazul persoanelor cu piele sensibilă.

Shein și Temu au crescut spectaculos în ultimii ani datorită prețurilor foarte mici și a unui număr uriaș de produse disponibile online. Criticii susțin însă că modelul de producție extrem de rapid și presiunea pentru costuri reduse pot face mai dificil controlul calității în întregul lanț de aprovizionare. Companiile au declarat în repetate rânduri că lucrează cu furnizori care trebuie să respecte standardele de siguranță și că elimină produsele care nu îndeplinesc cerințele.

Consumatorii sunt sfătuiți să:

verifice descrierea produsului și materialele folosite;

citească recenziile cumpărătorilor;

evite articolele fără informații clare despre compoziție;

spele hainele noi înainte de prima purtare;

fie atenți la mirosuri chimice puternice sau la vopsele care se transferă pe piele.

Controversa vine într-un moment în care autoritățile europene analizează tot mai atent produsele importate prin marile platforme online.

În cazul în care sunt confirmate încălcări ale normelor de siguranță, unele articole pot fi retrase de la vânzare, iar comercianții pot fi obligați să ia măsuri suplimentare de control al calității.

Pentru consumatori, mesajul principal rămâne unul de prudență: prețul foarte mic nu garantează întotdeauna și siguranța produsului.