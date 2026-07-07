ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN. Interval de valabilitate: 7 iulie, ora 23.00 – 08 iulie, ora 12.00.

Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului și vijelii.



În intervalul menționat, în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și jumătatea de nord a Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin intensificări ale vântului, vijelii (viteze de 50…70 km/h), descărcări electrice și averse (pe arii restrânse 15…25 l/mp).

Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi și în după-amiaza și seara zilei de marți (7 iulie) local în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, nordul Olteniei și al Munteniei și izolat în rest.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN. Interval de valabilitate: 8 iulie, ora 12.00 – 8 iulie, ora 23.00.

Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului, vijelii și averse însemnate cantitativ.

Pe parcursul zilei de miercuri (8 iulie) în cea mai mare parte a țării vor fi intensificări ale vântului și vijelii cu viteze 50…70 km/h, iar pe arii restrânse de peste 80 km/h, dar și perioade cu averse însemnate cantitativ, descărcări electrice și grindină de mici și medii dimensiuni (1…3 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) vor fi cantități de apă de 15…20 l/mp și izolat de peste 30…40 l/mp.