Bucureștiul a înregistrat cele mai multe medii de 10 la Bacalaureat 2026, sesiunea iunie-iulie, a anunțat Ministerul Educației, care a făcut publică harta mediilor maxime obținute de elevi. Primele rezultate la Bac 2026 au fost publicate. Rezultatele la Bacalaureat 2026 sunt afișate online, pe site-ul oficial al Ministerului Educației, la avizierele centrelor de examen, dar pot fi vizualizate și pe antena3.ro, pe județe.

În total, pe hartă apar 44 de candidați cu media 10 la nivel național.

Cele mai multe rezultate de 10 au fost în București, unde au fost înregistrați 12 candidați cu media maximă. Capitala este urmată de Cluj, cu 4 candidați, și de Iași, cu 3 candidați.

Mai multe județe au avut câte 2 candidați cu media 10: Bacău, Buzău, Dâmbovița, Dolj, Galați, Hunedoara, Suceava și Vrancea.

Alte județe au avut câte un singur candidat cu media maximă: Arad, Argeș, Constanța, Gorj, Mureș, Olt, Prahova, Sibiu și Timiș.

La polul opus, în 22 de județe nu apare niciun candidat cu media 10. Este vorba despre Alba, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brașov, Brăila, Caraș-Severin, Călărași, Covasna, Giurgiu, Harghita, Ilfov, Ialomița, Maramureș, Mehedinți, Neamț, Satu Mare, Sălaj, Teleorman, Tulcea, Vâlcea și Vaslui.