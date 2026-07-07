CS Minaur Baia Mare își consolidează compartimentul median prin transferul mijlocașului Raul Șteau, un fotbalist cu experiență acumulată atât în România, cât și în Italia.

Format la academia clubului italian Sassuolo, Raul a evoluat de-a lungul carierei pentru: Sassuolo (juniori – Italia), Monopoli (Italia), Gaz Metan Mediaș, UTA Arad, Gloria Buzău, CSM Reșița.

Mijlocaș complet, cu o bună viziune de joc, disciplină tactică și capacitatea de a contribui atât în faza defensivă, cât și la construcția atacurilor, Raul Șteau vine la Baia Mare pregătit să își pună experiența în slujba echipei și să lupte pentru obiectivele clubului.

Conducerea și suporterii Minaur îi urează bun venit și mult succes în tricoul galben-albastru, cu cât mai multe realizări alături de echipă!