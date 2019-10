Fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader, a anunțat că va acționa în judecată pe doi liberali pentru vehicularea unui neadevăr.

Tudorel Toader a explicat, într-o postare pe Facebook, că legea privind recursul compensatoriu nu a fost inițiată în timpul mandatului său de ministru. Întrucât numeroasele dezmințiri nu au fost – se pare – îndeajuns pentru ca acest „fake news” să nu se mai propage în spațiul public, Toader a decis ca pe doi dintre susținătorii acestui neadevăr, Cătălin Predoiu și Rareș Bogdan, să îi acționeze în instanță.

„Repetăm, în speranța de a se ințelege !

Legea privind recursul compensatoriu nu a fost inițiată în timp ce eram ministru al justiției.

Proiectul de lege a fost modificat, în mod substanțial, de către parlamentari.

Sub semnătura mea, MJ a dat aviz negativ modificărilor parlamentare.

Sub semnătura mea, Mj a susținut neconstituționalitatea proiectului de lege.

Am dat numeroase dezmințiri față de informațiile publice referitoare la contribuția mea și a MJ privind susținerea legii referitoare la recursul compensatoriu.

În speranța clarificării acestei situații, în zilele următoare, voi acționa în instanța de judecată pe doi dintre susținătorii acestui neadevăr – Cătălin Predoiu și Rareș Bogdan!”, a scris Tudorel Toader pe Facebook.