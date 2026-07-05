Trenul InterRegio 1735 București Nord – Baia Mare a ajuns în stația Baia Mare cu o întârziere de peste șase ore, după ce o locomotivă diesel trimisă la tracțiune de Depoul CFR Cluj-Napoca s-a defectat la scurt timp după plecare. Informațiile au fost publicate de Actual de Cluj, care citează o analiză realizată de Club Feroviar.

Trenul a plecat din Gara de Nord București cu o întârziere inițială de aproximativ două ore, provocată de o pană de curent la substația Chiajna, în urma fenomenelor meteo extreme. Potrivit Club Feroviar, această întârziere poate fi explicată de condițiile excepționale.

Problemele au continuat însă la Cluj-Napoca, unde locomotiva electrică a fost înlocuită cu o locomotivă diesel GM 950. Conform sursei citate, aceasta ar fi fost trimisă la tracțiune deși angajații operatorului feroviar de stat cunoșteau faptul că avea probleme de funcționare.

Club Feroviar susține că este vorba despre aceeași locomotivă care a luat foc în 26 mai, în zona Ulmeni, județul Sălaj, în timp ce tracta un alt tren. Citând surse din cadrul CFR Călători, publicația afirmă că reparațiile efectuate după acel incident ar fi fost necorespunzătoare, iar locomotiva prezenta defecțiuni încă din momentul în care a preluat garnitura din Cluj-Napoca.

Locomotiva a reușit să parcurgă doar aproximativ șase kilometri, până în stația Cluj-Napoca Est, unde s-a defectat complet. Mecanicul a solicitat o locomotivă de ajutor, iar intervenția a adăugat încă 84 de minute la întârzierea deja existentă.

Pe traseu, întârzierile au continuat să se acumuleze și din cauza lucrărilor de infrastructură de pe Magistrala 400, în special pe sectorul neelectrificat de după Dej Călători. Între stațiile Iclod și Gherla s-au mai pierdut alte 41 de minute.

În total, trenul IR 1735 a înregistrat o întârziere de 364 de minute. Garnitura, formată din patru vagoane, a sosit în Baia Mare la ora 02:33, în loc de ora 20:25, cât era prevăzut în mersul trenurilor.