Clubul Sportiv Minaur Baia Mare a anunțat, cu profundă tristețe, trecerea în neființă a lui Claudiu Ciocotișan, cunoscut în rândul suporterilor sub numele de „Diu”, unul dintre cei mai fideli și pasionați susținători ai echipei.

Potrivit reprezentanților clubului, Claudiu Ciocotișan a fost nelipsit din tribune la meciurile Minaur, fiind mereu alături de echipă, atât în momentele de bucurie, cât și în cele dificile.

„Mereu în primul rând, nelipsit de la meciurile echipei, «Diu» a fost alături de Minaur la fiecare pas. A trăit fiecare victorie și fiecare înfrângere cu aceeași pasiune, iar dragostea lui pentru culorile portocaliu și negru a fost un exemplu de loialitate și devotament”, au transmis reprezentanții Clubului Sportiv Minaur Baia Mare.

Conducerea clubului a adresat sincere condoleanțe familiei, prietenilor și tuturor celor care l-au cunoscut și apreciat.

„Drum lin, Diu! Vei rămâne mereu parte din familia Minaur”, este mesajul de rămas-bun transmis de CS Minaur Baia Mare.