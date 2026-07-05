Un studiu recent publicat în revista JAMA Network, citat de MedicalXpress, a chestionat peste 7.000 de adulți pentru a înțelege cum folosesc oamenii din SUA rețelele sociale pentru informații despre sănătate. Aproape 80% dintre utilizatori cred că informațiile despre sănătate de pe rețelele sociale sunt false sau înșelătoare.

Totuși, în ciuda acestei neîncrederi larg răspândite, mai mult de 1 din 5 utilizatori spune în continuare că ia decizii legate de sănătate pe baza a ceea ce vede pe aceste platforme. Această tendință este mai pronunțată în rândul adulților de peste 65 de ani și al persoanelor hispanice. Interacțiunea cu zona medicală nu s-a limitat la consumul de informații, aproximativ 85% dintre utilizatori au spus că au postat sau distribuit informații personale și generale despre sănătate pe rețelele sociale.

Reducerea decalajului dintre datele vechi și noua realitate

Economia influencerilor este în plină expansiune, valorând acum miliarde, iar conținutul despre sănătate devine o parte cu creștere rapidă a acesteia. Doar spațiul social media dedicat sănătății este evaluat la aproximativ 1,27 miliarde de dolari în 2026, cu proiecții care urcă până la aproape 3,8 miliarde de dolari până în 2035. Drept urmare, mulți creatori s-au grăbit să intre în zona conținutului despre sănătate pentru a profita de acest val.

Creșterea rapidă a ridicat, de asemenea, mai multe îngrijorări. Nu există o verificare consecventă a conținutului de pe rețelele sociale de către vreun organism de reglementare, astfel că informațiile înșelătoare se răspândesc rapid, iar sfaturile medicale părtinitoare, adesea influențate de conflicte de interese ascunse, pot fi distribuite drept recomandări autentice de la un creator de conținut către urmăritori.

Consecințele includ prejudicii reale provocate de autodiagnosticare fără îndrumare adecvată sau chiar tratamente inutile și nedovedite.

Sondajele naționale din SUA au arătat că adulții caută informații despre sănătate online și pe rețelele sociale. Dar cea mai mare parte a acestor cercetări datează de dinaintea platformelor conduse de AI care modelează ceea ce vedem astăzi.

Pentru a acoperi diferența dintre datele vechi și realitatea actuală, cercetătorii au analizat datele din 2024 Health Information National Trends Survey (HINTS), un sondaj reprezentativ la nivel național care le-a permis să examineze obiceiurile a 7.278 de persoane alese pentru a reprezenta aproximativ 262 de milioane de adulți din Statele Unite.

Cercetătorii nu au întrebat doar dacă oamenilor le plac rețelele sociale. Ei s-au concentrat pe patru comportamente-cheie ale utilizatorilor: distribuirea de conținut despre sănătate, participarea la comunități online, luarea unor decizii medicale pe baza a ceea ce văd și percepțiile lor privind neîncrederea și dezinformarea. De asemenea, au urmărit cum folosesc aceste platforme persoanele cu afecțiuni cronice, precum cancer, boli de inimă sau probleme de sănătate mintală, comparativ cu persoanele fără astfel de afecțiuni.

Aproximativ 88% dintre adulții din SUA folosesc rețelele sociale, iar majoritatea interacționează cu conținut despre sănătate, 70% participând la comunități online de sănătate. Ceea ce a ieșit în evidență a fost diferența dintre convingeri și comportament. Chiar dacă majoritatea utilizatorilor credeau că informațiile despre sănătate de pe rețelele sociale sunt false sau înșelătoare, mulți se bazau totuși pe ele atunci când luau decizii reale privind sănătatea.

Persoanele cu afecțiuni de lungă durată foloseau rețelele sociale în proporții ridicate, 85,5%, dar erau mai puțin predispuse să distribuie informații despre sănătate sau să se alăture grupurilor online. Datele au mai arătat că persoanele cu studii superioare și venituri mai mari ale gospodăriei erau mai predispuse să nu aibă încredere în informațiile despre sănătate de pe rețelele sociale.

Rețelele sociale nu mai sunt un mediu secundar; ele joacă acum un rol major în modul în care adulții din SUA obțin informații despre sănătate, iar concluziile arată clar acest lucru. Cercetătorii au observat fenomenul atât în rândul persoanelor cu afecțiuni cronice, cât și al celor fără astfel de afecțiuni, și au cerut metode mai bune pentru a se asigura că informațiile despre sănătate sunt corecte și pentru a combate dezinformarea amplificată de AI.