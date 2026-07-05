Comuna Șieu, din județul Maramureș, va găzdui duminică, 26 iulie 2026, o nouă ediție a Festivalului Național Concurs „Mândru-i jocul prin Șieu”, eveniment dedicat promovării și valorificării tradițiilor și folclorului autentic românesc.

Festivalul va reuni interpreți și ansambluri folclorice din întreaga țară, care vor evolua în fața unui juriu format din personalități cunoscute ale muzicii populare și dansului tradițional. Din juriu fac parte Dorina Oprea, Nicușor Ioniță, Ileana Matuș, Larisa Boiciuc și Ion Dunca.

Evenimentul va fi prezentat de Camelia Suciu, iar directorul festivalului este Cătălin Popan.

Cei care doresc să participe la concurs se pot înscrie până la 15 iulie 2026. Organizatorii pun la dispoziție numerele de telefon 0752 118 600 și 0746 705 829 pentru informații, iar înscrierile prin WhatsApp se fac la 0732 050 399. Regulamentul concursului este disponibil pe site-ul Story Music Production.

Festivalul este organizat de Școala Story Music, în parteneriat cu Primăria și Consiliul Local Șieu, Asociația Folclorică Suciu Camelia și Ansamblul Folcloric Zestrea Șieului, propunându-și să promoveze tinerele talente și să păstreze vie moștenirea culturală a satului românesc.