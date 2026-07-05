Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a respins categoric posibilitatea declanșării unui război cu Turcia. Totuși, guvernul de la Atena a accelerat eforturile pentur modernizarea armatei.

Canalele diplomatice, cruciale pentru summitul NATO, rămân în continuare deschise. Cele două țări au dispute privind demarcarea frontierelor maritime, potrivit Clash Report.

„Sub nicio circumstanță nu căutăm războiul”, a spus premierul grec, adăugând că guvernul de la Atena se concentrează pe stabilitatea regională.

„Avem o datorie să ne pregătim și să ne fortificăm capacitățile de descurajare pentru ca nimănui să-i treacă în minte să provoace suveranitatea Greciei. Asta nu înseamnă că așteptăm războiul sau credem că este probabil”, a adăugar premierul.

„În același timp, canalele de comunicare trebuie să rămână deschise. Criza poate fi gestionată și dezamorsată încă din fazele incipiente. Acolo unde putem face relația noastră cu Turcia mai funcțională, ar trebui să fructificăm aceste oportunități. Suntem damnați de geografia noastră să conviețuim pașnic în ciuda diferențelor. Întotdeauna voi negocia cu Turcia din cea mai puternică poziție posibilă”, a concluzionat Mitsotakis.

Premierul a menționat că Grecia nu are nevoie de permisiunea altui stat pentru a-și dezvolta armata. Deși tensiunile dintre Grecia și Turcia s-au intensificat, premierul de la Atena a reușit să stabilească relații solide cu SUA, Egipt, țările din Golf, Palestina și cu Israel.

Tensiunile bilaterale au izbucnit de la proiectul de lege „Patria Albastră”, un act normativ intern din Turcia care n-a fost încă depus în Parlament. În Occident, este catalogată drept o doctrină expansionistă și iredentistă. A prins contur din anii 2010.

Include platoul continental, apele teritoriale și zona economică exclusivă de-a lungul Mării Negre, Mării Egee și Mării Mediterane, asupra cărora Erdogan are pretenții.