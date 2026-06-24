CSM Știința Baia Mare va avea trei reprezentanți în lotul extins al echipei naționale de rugby a României pentru participarea la ediția inaugurală a World Rugby Nations Cup, competiție care se va desfășura în America de Sud.

„Stejarii” s-au reunit deja la București pentru a începe pregătirile, iar printre jucătorii convocați se numără Nicolaas Immelman, Jason Tomane și Alexandru Colev. Pentru Colev, rugbyst cu origini din Republica Moldova, aceasta este prima convocare la echipa națională de seniori a României.

În cadrul competiției, reprezentativa României va disputa trei meciuri importante:

România – Chile, pe 5 iulie;

România – Uruguay, pe 11 iulie;

România – Samoa, pe 18 iulie.

Oficialii clubului băimărean au transmis felicitări celor trei sportivi și și-au exprimat încrederea că aceștia vor reprezenta cu succes atât culorile naționalei, cât și pe cele ale campioanei României. Prin aceste convocări, CSM Știința Baia Mare își confirmă încă o dată rolul important în rugbyul românesc, contribuind constant cu jucători la lotul național și la performanțele „Stejarilor” pe plan internațional.