Competiția Cupa României 2026 a pus la încercare participanții printr-un traseu solicitant, cu temperaturi ridicate, relief dificil și zone de vegetație densă, care au testat la maximum rezistența și orientarea sportivilor.

Echipa CS Știința Electro Sistem Baia Mare a făcut față cu succes provocărilor, demonstrând determinare, concentrare și spirit de echipă pe tot parcursul concursului.

Sportivii și antrenorii clubului s-au întors acasă cu medalii, experiențe valoroase și satisfacția unui efort bine recompensat, confirmând încă o dată pasiunea și seriozitatea cu care abordează fiecare competiție.

Reprezentanții clubului au transmis mulțumiri tuturor celor care îi susțin constant și sunt alături de echipă la fiecare pas, contribuind la aceste rezultate frumoase.