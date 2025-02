Stimați jurnaliști!

Sunt onorat să vă prezint o parte din activitățile de supraveghere și control a frontierei desfășurate de către polițiștii de frontieră a ITPF Sighetu Marmației în anul 2024, la frontiera de nord a României.

Pe parcursul anului de referință, obiectivele noastre principale au fost acelea de a asigura securizarea și securitatea frontierei, de a combate migrația ilegală, criminalitatea transfrontalieră şi orice altă încălcare a regimului juridic al frontierei de stat.

Pentru realizarea acestor obiective foarte importante, misiunile și acțiunile noastre au avut la bază analiza de risc, exploatarea informațiilor operative, schimbul de date și informații cu toți partenerii noștri, încadrarea cu personal specializat, continuarea pregătirii personalului, tehnică de supraveghere și de mobilitate terestra performantă, și ceea ce este cel mai important, activitate desfășurată în sistem integrat cu celelalte structuri din sistemul de ordine publică și siguranță națională, de aceea am vrut ca la acesta conferința de presă alături de noi sa fie o parte din principalii noștri colaboratori.

CRIZA DIN UCRAINA – RĂSPUNS INSTITUȚIONAL

Pentru că astăzi se împlinesc 3 ani de la izbucnirea conflictului armat dintre Ucraina si Federația Rusă, iar pentru structurile implicate în gestionarea securității frontierei a fost o provocare nemaiîntâlnită, vreau să fac câteva precizări legate de modul în care ne-am organizat. Astfel, imediat după declanșarea conflictului militar, au fost puse în aplicare Planurile Strategice existente la nivel MAI și IGPF, planuri care conțin sinopticul activităților, structurile implicate, direcțiile de urmat, măsurile și responsabilități clare pentru toate structurile ministerului în situația în care la frontiera de nord ne vom confrunta cu un aflux mare de persoane strămutate de pe teritoriul ucrainean, care fug din calea războiului.

În principal, o parte din măsurile luate începând cu 24 februarie 2022, se mențin și în prezent, iar punerea lor în aplicare de către instituțiile statului a avut drept rezultat o gestionare eficientă a tuturor provocărilor care au apărut la frontieră, generând chiar un model de bune practici apreciat de toți partenerii noștri interni și internaționali.

Amintesc în acest context, o parte dintre activitățile desfășurate și măsurile luate în concordanță cu evoluția situației operative:

⮚ în punctele de trecere a frontierei de la frontiera cu Ucraina, în contextul unui aflux masiv de persoane (zile cu 15.000 – 20.000 de persoane, in principal femei și copii care s-au prezentat în punctele de trecere a frontierei), au fost dispuse în principal următoarele masuri:

o a fost suplimentat personalul;

o au fost deschise noi fluxuri pentru control;

o s-a suplimentat dotarea cu echipamente pentru control: tablete/telefoane portabile, autospeciale tip Schengen, suplimentare colante Tip VIZĂ;

o au fost intensificate controalele pentru identificarea dezertorilor, a combatanților, armelor și munițiilor, explozibililor, substanțelor periculoase, în cooperare cu autoritățile vamale și structurile informative.

⮚ s-a solicitat sprijin din partea celorlalte instituții (Poliție, Jandarmerie, ISU), pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică în punctele de trecere a frontierei;

⮚ au fost deschise/reabilitate/construite noi puncte de trecere a frontierei (deschiderea PTF Vicovu de Sus, reabilitare/renovare PTF Siret, demararea construcției noului Punct de Trecere a Frontierei din Sighetu Marmației care va fi, la terminare, cel mai mare punct de trecere a frontierei de la frontiera Româno-Ucraineană);

⮚ la frontiera verde s-a luat măsura suplimentării de personal, suplimentarea aparaturii de supraveghere a frontierei, organizarea de patrule mixte cu structurile poliției și jandarmeriei;

⮚ s-au efectuat schimburi de date și informații cu partenerii interinstituționali;

⮚ sprijin pentru tranzitarea operativă și în cele mai bune condiții a convoaielor umanitare

⮚ suplimentarea cu personal din partea Agenției FRONTEX;

⮚ organizarea de misiuni de supraveghere aeriană cu IGAV;

⮚ menținerea Centrului Telefonic pentru informații în limba ucraineană – 9590, înființat la nivelul I.T.P.F. Sighetu Marmației începând cu data de 28.02.2022;

În ceea ce privește situația operativa constatată în anul 2024 la frontiera cu Ucraina menționez că și anul care a trecut a fost caracterizat de eforturile conjugate ale structurilor M.A.I. și în mod deosebit ale I.T.P.F. Sighetu Marmației pentru gestionarea situației operative determinate de conflictul armat dintre Ucraina și Federația Rusă.

În anul 2024 au fost înregistrate 6.298 cazuri de trecere frauduloasă a frontierei de stat din Ucraina în România, în care au fost implicați aproximativ 13.000 de cetățeni ucraineni (7.000 pe raza județului Maramureș, 4.500 pe raza județului Suceava și aproximativ 1.500 la granița județului Satu Mare cu Ucraina). În momentul depistați in dispozitivul de supraveghere a frontierei de către polițiștii de frontieră, aceștia au solicitat o formă de protecție din partea statului român, reglementată prin Decizia UE 382/2022. Discutam despre protecția temporară, dar mai multe detalii legate de aceasta procedura legala urmează să vă transmită reprezentantul IGI. Din totalul detecțiilor la frontiera verde, 97,24% sunt cetățeni ucraineni.

Din datele statistice prezentate, se poate constata astfel o creștere semnificativa a numărului cetățenilor ucraineni depistați de polițiștii de frontieră la frontiera verde, în 2024 față de anul 2023 (așa cum am precizat 13.000 cetățeni ucraineni reținuți în 2024 față de 3.868 in 2023, adică vorbim de creștere de 3 ori).

De la începutul conflictului în Ucraina, mai exact din data de 24 februarie 2022 și până în prezent, la frontiera de nord a României au fost depistați pe raza județelor Maramureș, Satu Mare și Suceava peste 21.000 cetățeni ucraineni (mai exact 21.123) cu vârste între 18 și 60 de ani, care au declarat polițiștilor de frontieră că au fugit din Ucraina din cauza războiului. Din păcate, mulți dintre ei își pun viața în pericol, încercând să traverseze frontiera înot prin apa râului Tisa sau prin Munții Maramureșului. Cea mai periculoasă zonă din Munții Maramureșului este Vârful Pop Ivan care are o altitudine de 1.937 de metri, în care terenul este greu accesibil, cu stânci, prăpăstii, râpe, văi cu cascade înalte, deci un teren greu de parcurs, mai ales pentru cineva care nu este echipat corespunzător.

Mai mult decât atât, în această perioadă, pe munte stratul de zăpadă măsoară chiar și 2 metri, iar condițiile meteo sunt extreme, cu vânt puternic și temperaturi foarte scăzute, mai ales pe timpul nopții.

Polițiștii de frontieră cunosc foarte bine terenul, știu fiecare versant, fiecare vale, fiecare prăpastie – informații care ajută la deplasarea grupelor operative în teren, iar împreună cu lucrătorii de la Salvamont Maramureș, care dau dovadă, de fiecare dată de devotamentul și competență, am reușit să salvăm anul trecut 150 de cetățeni ucraineni.

Acționăm în sistem integrat, fiecare structură având competența specifică meseriei, avem o reacție rapidă în teren, iar pregătirea fizică, implicarea și cooperarea lucrătorilor din aceste grupe operative duc, în final, la reușita misiunii.

De când a început conflictul în Ucraina și până în prezent, am avut parte de mai multe situații tragice în care 28 cetățeni ucraineni au fost descoperiți decedați, 16 pe malul românesc al râului Tisa și 12 în Munții Maramureșului. Avem însă și peste 200 de acțiuni (71 în 2024) de căutare și salvare a cetățenilor ucraineni în Munții Maramureșului, în care alături de Salvamont Maramureș am reușit să salvăm peste 250 de cetățeni ucraineni rătăciți în zona de frontieră alpină.

Nu în ultimul rând, este important de reținut că toți cetățenii ucraineni care au fost reținuți la frontiera verde, dar și cei care au intrat legal prin punctele de trecere a frontierei, sunt verificați în bazele relevante de date, pentru identificarea tuturor amenințărilor active, precum și în scopul preîntâmpinării altor situații cu impact major asupra climatului de ordine și siguranță publică sau a celorlalte tipuri de amenințări la securitatea frontierelor.

Obiectivul principal pentru anul 2025, este acela ca împreună cu celelalte structuri din sistemul integrat de supraveghere a frontierei, cu sprijinul și coordonarea eșaloanelor de la nivelul IGPF și ministerului, să asigurăm securizarea frontierei de nord, frontieră externă a UE, și să facem față cu succes tuturor provocărilor care ar putea să apară. Avem dotarea necesară, personal pregătit și multă experiență acumulată iar toată activitatea noastra se desfășoară în interesul statului și al cetățenilor.

Stimați jurnaliști!

Închei această prezentare prin a transmite asigurările noastre și prin intermediul dumneavoastră, dorim informarea tuturor cetățenilor, cu privire la faptul că în continuare noi , polițiștii de frontieră vom depune toate eforturile necesare pentru a ne îndeplini sarcinile și misiunile încredințate la cel mai înalt nivel dar și prin a vă mulțumi pentru prezenta și pentru sprijinul acordat.

chestor de poliție Coman Florin, șeful ITPF Sighetu Marmației – de la conferința de presa din data de 24.02.2025

