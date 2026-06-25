Pe parcursul acestei luni, polițiștii rutieri maramureșeni desfășoară zilnic acțiuni pe drumurile publice din județ, pentru creșterea siguranței participanților la trafic care utilizează mijloace de deplasare pe două roți.

Astfel, în această perioadă, atenția polițiștilor se îndreaptă și către conducătorii de trotinete electrice, ocazie cu care se efectuează verificări în trafic, activități de informare și instruire privind respectarea normelor rutiere, dar și luarea unor măsuri de sancționare, atunci când se constată abateri de la normele legale.

Doar în ultimele 24 de ore, pe raza județului Maramureș s-au produs trei accidente rutiere în care au fost implicate trotinete electrice, în urma cărora trei persoane au fost rănite.

Trotineta electrică reprezintă o alternativă modernă și practică de deplasare, însă utilizarea acesteia presupune responsabilitate și respectarea regulilor de circulație.

Trotineta electrică nu este o jucărie, ci un mijloc de transport care implică responsabilitate!

Înainte să porniți la drum, puneți siguranța pe primul loc:

Purtați cască de protecție;

Respectați regulile de circulație;

Evitați utilizarea telefonului în timpul deplasării;

Fiți atenți la pietoni și adaptați viteza la condițiile de trafic.

Alegeți să ajungeți în siguranță, nu doar repede!