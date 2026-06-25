Ședința de Consiliu Local de ieri, de la Târgu Lăpuș, ar fi trebuit să fie una simplă. Un proiect tehnic, birocratic chiar, care părea destinat să treacă fără mari dezbateri. Era vorba despre aderarea UAT Târgu Lăpuș la sistemul de zonare pentru gestionarea eficientă a deșeurilor din Maramureș și despre măsurile necesare pentru atribuirea contractului de colectare a deșeurilor și transportul acestora până la stația de transfer din Târgu Lăpuș – Zona 4-a a județului. Concret, un proiect în urma căruia lăpușenii plăteau mai puțin pentru colectarea deșeurilor de un operator care le-ar fi transportat aici, în Maramureș, nu la Oradea. Dar se pare că cei din Consiliul Local vor ca deșeurile lăpușenilor să fie duse în continuare la Oradea.

La ședință a fost prezent și directorul ADI Deșeuri Maramureș, Vasile Roman, care a venit cu argumente și cifre pentru a explica de ce acest proiect este necesar și, mai ales, de ce ar fi avantajos pentru cetățeni. Ieșirea din acest proiect înseamnă penalități pentru orașul Târgu Lapus. Numai că la Târgu Lăpuș, ceea ce trebuia să fie o formalitate s-a transformat într-o dezbatere în toată regula și, în final, într-un vot care numai vot nu a fost. Vă puteți convinge, urmărind ședința online! Dacă vă interesează acest punct, derulați până la 02:20:00. Dacă vă interesează și despre cum domnul Iovu Martin a fost din nou ignorat de administrația din Târgu Lăpuș, urmăriți toată ședința.

Rezultatul? Proiectul nu a trecut. Și aici apare marea întrebare: de ce?

Tot ca aspect interesant. Pentru că în 2025 s-a cerut un alt vot al UAT-urilor din județ pe același subiect, atunci consilierii din Târgu Lăpuș au votat intr-o majoritate covârșitoare. 14 pentru – 2 abțineri – 1 absent! În aproape tot județul, astfel de proiecte au fost aprobate fără probleme. Cu vot fără o poziție activă! Nu doar cu o majoritate! La Târgu Lăpuș, însă, consilierii au decis să se opună! Argumente n-au avut! S-au poate, i-a vrăjit atât de bine fostul primar Leșe, încât „Locul 1 în România și locul 6 in Europa”, a rămas impregnat în mintea tuturor!

Pentru mine și mai surprinzătoare a fost abținerea lui Mihai Timbuș, liderul opoziției lăpușene. O decizie care ridică semne de întrebare și care îi lasă pe mulți să se întrebe ce anume a cântărit atât de mult în luarea acestei poziții. Eu mă întreb și dacă are legătură cu vizita lui în cetatea lui Bolojan, Oradea, din urmă cu o săptămână. După ce știm că e dorit de AUR, partid cu care are o relație bună, oare liderul PSD din Târgu Lăpuș este supus riscului de a fi atras într-o negociere și un eventual pact cu PNL-ul pentru 2028? Asta spre surprinderea unora care au făcut, de asemenea, pact cu PNL în 2024, chiar pentru înlăturarea lui Timbuș Mihai. Vorbim oare despre un „efect de bumerang”? Rămâne de văzut!

Am văzut cu ochii mei cum arată anumite zone din Târgu Lăpuș. Am văzut deșeuri abandonate, am văzut lipsa unei reciclări eficiente și am văzut șobolani. Mulți șobolani. Fără să aprind lumina! De aceea, este greu de înțeles de ce un proiect care promite un sistem mai eficient și un preț mai mic pentru cetățeni a fost blocat.

Este doar o decizie politică? Există alte interese? Sau pur și simplu cineva nu își dorește schimbarea? Astăzi nu avem toate răspunsurile. Dar avem dreptul să punem întrebări.

Iar întrebarea principală este una simplă: de ce au refuzat consilierii locali din Târgu Lăpuș un proiect care, cel puțin pe hârtie și potrivit cifrelor prezentate, ar fi adus beneficii directe oamenilor?

Până când vom afla răspunsul, un lucru rămâne cert: gunoiul din Târgu Lăpuș nu dispare prin discursuri și nici prin abțineri.

Andrei BUDA