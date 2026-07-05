La data de 4 iulie a.c., în jurul orei 10.00, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au fost sesizați despre faptul că între localitățile Șomcuta Mare și Satulung a avut loc un accident rutier, soldat cu victimă.

Din primele verificări efectuate la fața lui a reieșit că un bărbat de 59 de ani, care conducea un autoturism ar fi efectuat o manevră de depășire fără să se asigure suficient, iar, ulterior, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a părăsit partea carosabilă, răsturnându-se pe plafon.

În urma accidentului rutier, conducătorul auto a suferit leziuni corporale astfel că a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii continuă cercetările.