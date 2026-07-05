Un nou atac al ursului a avut loc în comuna Strâmtura. În noaptea trecută, un vițel a fost ucis și devorat aproape în totalitate, incidentul alimentând din nou nemulțumirea localnicilor, care spun că astfel de situații au devenit tot mai frecvente.

Oamenii susțin că, în ciuda numeroaselor semnale de alarmă trase în ultimii ani, autoritățile nu au găsit încă o soluție eficientă pentru limitarea pagubelor produse de urși în gospodării și în ferme. Ei reclamă că măsurile aplicate până acum nu au redus numărul atacurilor și că animalele sălbatice continuă să coboare în apropierea locuințelor.

Tot mai multe voci solicită modificarea legislației astfel încât intervențiile asupra exemplarelor considerate periculoase sau care produc pagube repetate să poată fi realizate mai rapid, inclusiv prin recoltare, acolo unde specialiștii consideră că aceasta este justificată.

Conflictul dintre om și urs rămâne una dintre cele mai sensibile probleme de mediu și siguranță publică din România. În timp ce fermierii și locuitorii din zonele montane cer măsuri ferme pentru protejarea oamenilor și a bunurilor, organizațiile de mediu atrag atenția că gestionarea populației de urși trebuie făcută pe baza datelor științifice și în conformitate cu legislația națională și europeană.

Atacul din Strâmtura reprezintă încă un semnal că problema este departe de a fi rezolvată, iar comunitățile afectate așteaptă măsuri eficiente care să reducă riscul unor noi incidente.