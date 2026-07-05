Zboruri cu planorul, acrobaţie aviatică susţinută de Şomii României şi salturi cu paraşuta sunt elementele de surpriză pregătite de aviatorii sportivi sâmbătă la Ziua Porţilor Deschise a Aeroclubului Teritorial „Alexandru Papană”.

Șoimii României, pentru prima oară în formulă completă

„Va fi o zi memorabilă pentru publicul iubitor de aviaţiei, îndeosebi pentru copii şi tinerii care apreciază sporturile tehnice aşa cum e cunoscută aviaţia sportivă. Aeroclubul nostru are o tradiţie îndelungată în a organiza mitinguri aviatice, evenimente care s-au bucurat mereu de prezenţa a câteva mii de persoane în fiecare an.

Sperăm că aşa va fi şi acum, iar programul nostru să fie unul pentru toate vârstele, dar îndeosebi copii şi tinerii să fie încântaţi de spectacolul aerian”, a declarat, vineri seara, comandantul Aeroclubului, Alin Droboş.

Conform sursei citate, punctul culminant al mitingului este spectacolul echipei „Şoimii României – Hawks of Romania”, care va evolua pentru prima dată în formula completă de cinci aeronave, notează Agerpres.

Formaţia naţională de acrobaţie aeriană a Aeroclubului României este recunoscută la nivel internaţional şi se numără printre cele mai mari formaţii care zboară pe aeronave Extra 300 şi Extra 330, participând constant la mitinguri şi spectacole aeriene din ţară şi din străinătate.

Zboruri acrobatice și demonstrații, la Tăuţii Măgherăuş

Comandantul Aeroclubului a mai precizat că zborurile acrobatice a echipei naţionale vor fi însoţite de zboruri demonstrative cu aeronave mici, demonstraţii cu planorul, salturi cu paraşuta şi surprize speciale pregătite publicului prezent.

Ziua Porţilor Deschise este organizată de Aeroclubul Teritorial „Alexandru Papană” și are loc sâmbătă, începând cu ora 10:00, în localitatea Tăuţii Măgherăuş.

Recent, Aeroclubul a găzduit o întâlnire a veteranilor aviaţiei sportive din judeţul Maramureş care s-au format aici, ca apoi să ajungă în aviaţia comercială, militară sau în cadrul unor companii aviatice de renume din ţară şi străinătate.

Pista de iarbă a Aeroclubului, recent modernizată, funcţionează în vecinătatea Aeroportului Internaţional Maramureş şi aproape de locul în care un bombardier american B-17 Flying Fortress a aterizat forţat în anul 1944.