Un grav accident rutier s-a produs în această dimineață pe DN 18, în Pasul Prislop, județul Maramureș. Un motociclist în vârstă de 55 de ani și-a pierdut viața în urma impactului cu un autoturism.
Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș, din primele verificări a reieșit că motociclistul ar fi pătruns pe sensul opus de mers într-o curbă, unde a intrat în coliziune cu un autoturism care circula regulamentar.
În urma impactului, bărbatul a suferit leziuni incompatibile cu viața, decesul fiind constatat la fața locului.
Șoferul autoturismului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.
Polițiștii desfășoară cercetări pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs tragicul accident.
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