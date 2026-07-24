Un grav accident rutier s-a produs în această dimineață pe DN 18, în Pasul Prislop, județul Maramureș. Un motociclist în vârstă de 55 de ani și-a pierdut viața în urma impactului cu un autoturism.

Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș, din primele verificări a reieșit că motociclistul ar fi pătruns pe sensul opus de mers într-o curbă, unde a intrat în coliziune cu un autoturism care circula regulamentar.

În urma impactului, bărbatul a suferit leziuni incompatibile cu viața, decesul fiind constatat la fața locului.

Șoferul autoturismului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii desfășoară cercetări pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs tragicul accident.