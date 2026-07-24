Ansamblul Folcloric Național „Transilvania” a reprezentat din nou România pe scena internațională, participând în perioada 20-24 iulie 2026 la Festivalul Internațional FolkFest, desfășurat la Skopje, în Macedonia.

Artiștii maramureșeni au urcat pe scena festivalului alături de ansambluri din mai multe țări, oferind publicului un spectacol dedicat tradițiilor și folclorului românesc. Participarea la eveniment a reprezentat o nouă oportunitate de promovare a patrimoniului cultural românesc și a valorilor autentice ale Maramureșului în fața unui public internațional. Reprezentanții Ansamblului Folcloric Național „Transilvania” au transmis că revenirea la FolkFest a fost o adevărată bucurie, mulțumind organizatorilor pentru invitație și spectatorilor pentru primirea călduroasă.

„Ne întoarcem acasă cu amintiri de neprețuit, prietenii frumoase și convingerea că folclorul și tradițiile continuă să unească oameni dincolo de granițe”, au transmis reprezentanții ansamblului.

Prin participarea la Festivalul Internațional FolkFest din Skopje, Ansamblul Folcloric Național „Transilvania” continuă să promoveze cultura și tradițiile românești pe marile scene ale lumii, contribuind la consolidarea imaginii României și a Maramureșului în plan internațional.