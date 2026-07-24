Universal Alloy Corporation (UAC) Europe a participat la Ziua Porților Deschise organizată de Aeroclubul Teritorial „Alexandru Papană” din Baia Mare, eveniment care a reunit pasionați ai aviației, familii și profesioniști din domeniu într-o atmosferă dedicată zborului și tehnologiei aeronautice.

Reprezentanții companiei au fost prezenți pentru a le oferi vizitatorilor informații despre industria aeronautică și despre oportunitățile de carieră pe care aceasta le pune la dispoziție, contribuind astfel la promovarea unui domeniu aflat în continuă dezvoltare. Participanții s-au bucurat de demonstrații și acrobații aeriene spectaculoase susținute de piloți experimentați, dar și de posibilitatea de a admira de aproape elicoptere, planoare și alte aeronave care au atras numeroși vizitatori.

La final, reprezentanții UAC Europe au felicitat Aeroclubul Teritorial „Alexandru Papană” Baia Mare pentru organizarea evenimentului și pentru inițiativa de a aduce mai aproape de public lumea aviației și a industriei aeronautice.