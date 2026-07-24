Copiii sunt invitați să lase pentru câteva ore telefoanele, tabletele și calculatoarele deoparte și să descopere bucuria jocului și a lecturii în cadrul unui atelier organizat la Filiala Traian a Bibliotecii Județene „Petre Dulfu” din Baia Mare. Sub sloganul „Hai să ne jucăm împreună!”, organizatorii îi încurajează pe cei mici și pe părinți să petreacă timp de calitate într-un spațiu prietenos, înconjurați de cărți și activități interactive.

Participanții vor avea ocazia să se joace, să citească, să învețe lucruri noi, să socializeze și să lege noi prietenii, într-un cadru relaxant și educativ.

Participarea este gratuită, însă se face pe bază de înscriere. Cei interesați își pot rezerva un loc apelând numărul de telefon 0262 250 240.

Prin această inițiativă, Biblioteca Județeană „Petre Dulfu” își propune să ofere copiilor o alternativă atractivă la timpul petrecut în fața ecranelor și să încurajeze lectura, creativitatea și interacțiunea directă cu ceilalți.