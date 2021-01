Ninsorile din ultimele 24 de ore au creat probleme pe șoselele Maramureșului. În această dimineață se circula în condiții de iarnă pe toate arterele de circulație din județ. În zona de munte, și anume pe DN18 în pasul Gutâi și în pasul Prislop, partea carosabilă este acoperită de un strat de 1-2 cm de zăpadă amestecată cu material antiderapant și se circulă greu.

În zonele mai joase se circulă normal, carosabilul fiind negru, dar înghețat. Material antiderapant este împrăștiat.

Spre exemplu cititorii noștri ne-au trimis imagini foto și video din zona care face legătura între Maramureș și Suceava, DN18 – pasul Prislop.

Acolo traficul rutier se desfășoară greu, în condiții de iarnă. Sunt trei autotrenuri blocate pe partea ce aparține de județul Maramureș.

De altfel, în imaginile video se vede clar cum deszăpezirea în Maramureș a fost făcută de mântuială, în timp ce drumarii din Suceava au adus partea carosabilă la negru.

Cum ei au reușit și drumarii maramureșeni nu, nimeni nu știe.

Pe DN1C Baia Mare – Dej se circulă fără probleme. Carosabilul este negru și s-a aruncat material antiderapant. Din păcate, a Satulung în zona centrală a localității s-a produs un accident de circulație. Un autoturism a părăsit partea carosabilă și s-a opti într-un șanț din beton de pe marginea drumului. Din fericire nimeni nu a fost rănit.

Vremea a fost in general inchisa si apropiata de normalul termic al perioadei. Cerul a fost mai mult noros si pe arii extinse, indeosebi in cursul zilei, a nins. Cantitatea maxima de precipitatii inregistrata a fost de 12.5 l/mp la Cavnic. Vantul a suflat slab la moderat, cu intensificari in zona montana inalta de pana la 47 km/h, la statia meteo Iezer. Temperaturile maxime au fost de -1 grad la Ocna Sugatag, Tg.Lapus si 0 grade la Baia Mare, Sighetu Marmatiei.

In zona montana inalta s-a semnalat ceata. Cel mai rece a fost noaptea trecuta si in aceasta dimineata la Cavnic si Ocna Sugatag -5 grade. Zapada framantata cu grosimea de pana la 1 cm se gaseste depusa pe DN 18, in Pasul Prislop, intre km 160 si km 180, DN 18 la Viseu de Sus, intre km 110 si km 140, respectiv pe DN 17C, intre km 65 si km 180.

Angajatii sectiei de drumuri nationale au intervenit cu 20 de utilaje si au raspandit 172 tone de material antiderapant pe DN1C, varianta de ocolire a municipiului Baia Mare, DN18, DN19, DN17C, si DN18B. De asemenea, au fost utilizate 1,3 tone de clorura de calciu.

Cerul este acoperit, ninge slab in judet. Vantul prezinta intensificari temporare pe creste, unde spulbera zapada. Vizibilitatea in trafic este redusa de ceata sub 150 de metri, pe DN 18, in Pasul Prislop, intre km 156 si km 180. CJSU recomanda conducatorilor auto sa aiba o conduita preventiva in trafic, sa isi adapteze viteza la conditiile de drum si la cele meteorologice, astfel încât să poată efectua orice manevră în condiții de siguranță, să folosească frâna de motor pentru reducerea vitezei, să evite bruscarea comenzilor vehiculelor, să evite depasirile si alte manevre in zonele cu vizibilitate redusa si carosabil acoperit cu zapada.

Legislatia rutiera prevede obligativitatea echiparii vehiculelor cu anvelope de iarna la deplasarea pe drumuri publice care au carosabilul acoperit cu polei, gheață sau zăpadă.Vremea va fi astazi in judet rece, geroasa noaptea si dimineata. Cerul va fi temporar noros. Local, indeosebi in cursul zilei, va ninge slab.

Vantul va sufla slab la moderat, cu intensificari ziua in zona montana inalta unde va viscoli ninsoarea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre -5 si -2 grade, iar cele minime intre -14 si -10 grade.